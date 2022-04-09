Польська залізниця спрощує правила безкоштовного користування поїздами для українців

Десятки тисяч українців знайшли у Польщі безпечний притулок. Країна робить усе можливе, щоб наші громадяни почували себе максимально комфортно.

Польська залізниця зробила проїзд для громадян України безкоштовним. Правила користування цією допомогою стали ще простішими.

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Спрощення правил

Для того, щоб скористатися безкоштовним проїздом у поїзді в Польщі, не обов'язково мати закордонний паспорт або номер PESEL. Вистачить навіть квитка на поїзд від Укрзалізниці, який оформлений в Україні для проїзду в Польщі. Квиток дає право на безкоштовний проїзд не лише в день перетину кордону, а й надалі.

Користуватися безкоштовним проїздом у поїздах 2-го класу TLK та IC мають право українці, які приїхали у Польщу з 24 лютого. Скористатися цим правилом можуть:

діти до 18 років;

жінки;

чоловіки, які мають понад 60 років;

чоловіки від 18 до 60 років з інвалідністю.

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