"Мають право на протест": польський міністр назвав блокаду на кордоні "гідною справою"
Джерело:Radio Zet
З 20 лютого польські фермери посилили свою акцію та перекрили усі пункти пропуску на кордоні з Україною. Водночас один із міністрів Польщі дозволив собі позитивно висловитись щодо подібних протестів.
Вдень 20 лютого мітингувальники знову перекрили залізницю та вкотре розсипали зерно з вантажного вагона на колії. Один зі співорганізаторів акції протесту заявив, що це сталося буцімто "через емоції".
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Польський міністр підтримав протести
Міністр розвитку та технологій Польщі Кшиштоф Гетман заявив, що польські фермери, які блокують кордон з Україною, протестують "за гідну справу".
Я так розумію, вони вийшли на дороги. Фермери мають право на протест, вони мають право висловлювати це різними способами,
– наголосив польський посадовець.
Гетман зауважив на тому, що станом на зараз польські фермери нібито перебувають у дуже складній ситуації.
Мовиться, що їхні витрати на сільськогосподарське виробництво надзвичайно зросли, що безпосередньо впливає і рентабельність.
Попри це, польський міністр все ж додав, що з розумінням ставиться до емоцій "президента країни, яка перебуває в стані війни".
Протест фермерів не має нічого спільного з політикою. Мабуть, це не вперше, коли Зеленський робить досить різкі заяви. Я намагаюся зрозуміти людину, на яку чиниться величезний тиск, хоча я не згоден із тим, що він каже,
– заявив Гетман.
Ситуація на українсько-польському кордоні набирає обертів: головне
- На пункті пропуску "Медика – Шегині" польські фермери повністю заблокували рух вантажівок. Вони не повідомили, до якого часу триватиме блокування пункту пропуску. Водночас біля пункту пропуску "Долгобичув – Угринів" протестувальники планують перекрити рух для усіх видів транспорту до 17:00 20 лютого.
- Зокрема, на "Зосін – Устилуг" з 13:00 по 16:00 20 лютого протестувальники планують обмежити рух автобусів, вантажних та легкових машин в обидвох напрямках. Обіцяють пропускати лише вантажівки з гуманітарною допомогою. Біля "Дорогуськ – Ягодин" до 19:00 планують повністю заблокувати рух вантажівок в обидвох напрямках.
- Зазначається, що на пункті пропуску "Корчова – Краківець" до 21:00 20 лютого протестувальники планують блокувати рух вантажівок на виїзд з Польщі, крім тих, які перевозять критичні вантажі. Водночас автобуси, мікроавтобуси, легкові авто в обидва напрямки зможуть вільно рухатися.
- Крім того, біля "Гребене – Рава-Руська" протестувальники з 13:00 20 лютого повністю заблокували рух в обох напрямках для всього транспорту, крім того, що везе критично важливі вантажі та гуманітарну допомогу.