"Мають право на протест": польський міністр назвав блокаду на кордоні "гідною справою"

З 20 лютого польські фермери посилили свою акцію та перекрили усі пункти пропуску на кордоні з Україною. Водночас один із міністрів Польщі дозволив собі позитивно висловитись щодо подібних протестів.

Вдень 20 лютого мітингувальники знову перекрили залізницю та вкотре розсипали зерно з вантажного вагона на колії. Один зі співорганізаторів акції протесту заявив, що це сталося буцімто "через емоції".

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Польський міністр підтримав протести

Міністр розвитку та технологій Польщі Кшиштоф Гетман заявив, що польські фермери, які блокують кордон з Україною, протестують "за гідну справу".

Я так розумію, вони вийшли на дороги. Фермери мають право на протест, вони мають право висловлювати це різними способами,

– наголосив польський посадовець.

Гетман зауважив на тому, що станом на зараз польські фермери нібито перебувають у дуже складній ситуації.

Мовиться, що їхні витрати на сільськогосподарське виробництво надзвичайно зросли, що безпосередньо впливає і рентабельність.

Попри це, польський міністр все ж додав, що з розумінням ставиться до емоцій "президента країни, яка перебуває в стані війни".

Протест фермерів не має нічого спільного з політикою. Мабуть, це не вперше, коли Зеленський робить досить різкі заяви. Я намагаюся зрозуміти людину, на яку чиниться величезний тиск, хоча я не згоден із тим, що він каже,

– заявив Гетман.

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