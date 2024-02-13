Польські фермери заблокували 5 пунктів: яка ситуація на кордоні та чи пускають легкові авто

Польські фермери продовжують блокувати пункти пропуску на кордоні з Україною. Станом на 13 лютого в чергах стоять тисячі вантажівок на 5 напрямках.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник ДПСУ Андрій Демченко. Він додав, що ще вчора, 12 лютого, польські фермери блокували 2 напрямки – Ягодин і Рава-Руська, а згодом заблокували ще 3 пункти пропуску.

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Яка ситуація на польському кордоні

Натепер заблоковано роботу 5 пунктів пропуску:

"Ягодин – Дорогуськ",

"Рава-Руська – Гребенне",

"Шегині – Медика",

"Устилуг – Зосин",

"Угринів – Долгобичув".

За словами Демченка, на цих 5 напрямках блокується рух українських вантажівок. За годину на кордоні можуть пропускати від 1 до 3 автівок на кожному з напрямків, які їдуть як до Польщі, так і до України. На щастя, не блокують рух інших транспортних засобів.

Все залежить від організаторів та учасників та їх бажання пропустити автомобілі через свої умовні місця, де вони блокують рух. На щастя, не блокується рух для інших категорій транспорту. Легкові автомобілі та автобуси вільно перетинають кордон в обох напрямках,

– повідомив Демченко.

Які черги на кордоні з Польщею

Демченко заявив, що на кордоні в чергах перебуває близько 1250 вантажівок. Найбільше транспортних засобів очікують на перетин кордону в районі пунктів пропуску "Ягодин" та "Рава-Руська". Демченко уточнив, що на цих напрямках найдовші черги на перетин кордону на в'їзд до України.

На пунктах пропуску "Устилуг" та "Угринів" ситуація краща. За словами Демченка, там майже немає черг.

Але кожен пункт пропуску має свої особливості. Бо десь можуть перетинати кордон вантажівки вагою понад 7,5 тонн. Тобто великі транспортні засоби. До прикладу, у напрямку пунктів пропуску "Устилуг" та "Угринів" можуть перетинати кордон вантажівки менш як 7,5 тонн, які перевозять вантажі, або ж порожні вантажівки вагою понад 7,5 тонн,

– пояснив речник ДПСУ.

Наразі черги вантажівок продовжують зростати. Кількість вантажівок, яким вдається перетнути кордон, за словами Демченка, суттєво зменшилася. Особливо це відчувається на пункті пропуску "Ягодин".

"Бо у звичайні дні, коли рух не блокувався, за добу цей напрямок перетинало десь 1200 – 1400 вантажівок в обох напрямках, а в окремі дні могло бути й більше. Але, до прикладу, за вчора кордон на цьому напрямку перетнуло 95 вантажівок, 7 з яких в бік Польщі, а інші в бік України. Днем раніше кількість перетинів кордону була на рівні 145 вантажівок за добу", – заявив Демченко.

Що відомо про блокаду кордону