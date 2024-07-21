Коли польські МіГ-29 можуть з'явитися в Україні: ексміністр оборони Польщі пояснив

Польща отримає від США літаки F-35 на заміну МіГ-29, які вона передасть Україні. Терміни поставки польских літаків залежать від того, коли вони будуть замінені.

Ексміністр національної оборони Польщі Януш Онишкевич заявив, що польські літаки МіГ-29 можуть з'явитися в Україні приблизно через пів року. Це залежатиме від термінів їх заміни на нові американські F-35.

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Україна та Польща підписали безпекову угоду

Колишній міністр висловився про те, коли Україна може отримати МіГ-29 від Польщі.

Передача Україні решти польських МіГ-29 залежатиме від графіка постачання до Польщі літаків F-35, які мають їх замінити. Думаю, що це може зайняти приблизно пів року,

– підкреслив він.

Крім цього, Онишкевич оцінив підписану нещодавно у Варшаві безпекову угоду між Україною та Польщею. За його словами, вона має "значне практичне та політичне значення".