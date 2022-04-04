Польський прем'єр назвав Німеччину "головним гальмом" нових санкцій проти Росії

Євросоюз готується впровадити проти Росії нові санкції. Основні перешкоди для посилення обмежень створює Німеччина.

Про те, хто гальмує прийняття нових санкційних обмежень проти держави-агресорки, 4 квітня повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

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Німеччина створює перешкоди для санкцій проти Росії

Глава польського уряду на пресконференції висловився щодо перепон на шляху до ухвалення нових жорстких санкцій проти агресора.

Це Німеччина, яка є основною перешкодою для санкцій,

– сказав Моравецький.

Водночас прем'єр Польщі додав, що Угорщина не блокує можливості посилення обмежень проти Росії.

Нагадаємо, напередодні голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що влада ЄС готує нові санкції проти держави-агресорки. Про це повідомили після появи нових свідчень жахливих звірств росіян на Київщині.

Кулеба про новий пакет санкцій

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що проти Росії слід запровадити жорсткіші санкційні обмеження. Вони мають передбачати

більше банків Росії, відключених від SWIFT,

заходи щодо запровадження ембарго на російські нафту, газ та вугілля,

закриття портів ЄС для російських суден та товарів.

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