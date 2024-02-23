До 5 років тюрми: в Польщі фермеру, що вивісив проросійські гасла, повідомили про підозри

Окружна прокуратура польського міста Глівіце повідомила про підозри польському фермеру, який розмістив на тракторі звернення до російського диктатора Путіна. Він закликав його "навести порядок".

Тепер поляку загрожує до 5 років тюрми. Йому 22 лютого вже повідомили про підозри за трьома статтями.

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Що відомо про підозру польському фермеру

В Окружній прокуратурі міста Глівіце розповіли, що 20 лютого 2024 року поліція охороняла акцію протесту фермерів, яка охопила окружну дорогу між кільцевою розв'язкою в Лазиськах та Горжичках.

Орієнтовно о 15:00 поліцейські затримали водія одного з тракторів, які брали участь в акції протесту, через те, що на передній частині транспорту він мав банер із саморобним написом: "Путін, наведи порядок з Україною, Брюсселем і нашими можновладцями" і вивішений прапор СРСР,

– заявили в прокуратурі.

Там пояснили, що поліцейські:

особу тракториста встановили,

здійснили фото- та відеофіксацію,

склали протокол огляду запису, акт огляду вилучених речей та службові записки, що документують проведені дії,

вилучили банер та прапор.

Протестувальнику повідомили про підозри за фактом:

підбурювання до агресивної війни проти Польщі,

вихваляння агресії Росії проти України,

пропаганди комуністичної ідеології.

Якщо провину за цими статтями доведуть, то чоловіку загрожує до 5 років тюрми.

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Що відомо про скандального протестувальника