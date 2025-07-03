Росіяни тероризували Полтаву дронами зранку: моторошні фото наслідків атаки

Окупанти обстріляли Полтаву зранку 3 липня. Внаслідок атаки є постраждалі та загиблі, виникли пожежі в окремих будівлях.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДСНС.

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Наслідки російського терору

Російські загарбники здійснили атаку на Полтаву 3 липня. Внаслідок обстрілу міста виникли пожежі в окремих будівлях. На місцях працюють підрозділи ДСНС.

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У ДСНС підкреслили, що станом на 10:58 відомо про 2 загиблих та 10 травмованих людей. Надзвичайники врятували 10 осіб, одна з пожеж локалізована.

Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків обстрілу. На місці працюють психологи ДСНС, медики та представники всіх відповідних служб міста,

– пояснили в ДСНС.

Тимчасовий виконувач обов'язків голови Полтавської ОВА Володимир Когут розповів, що на місці розгорнуто штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій.

Також унаслідок одного з влучань виникла пожежа в будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП. На місці працюють екстрені служби.