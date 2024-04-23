У Полтаві було чутно звук вибуху, росіяни спрямували дві ракети

У Полтаві прогримів вибух. Попередньо Повітряні сили попередили про рух ракет в напрямку міста.

Про вибухи повідомили кореспонденти Суспільного о 15:04. На момент атаки у місті та області оголошено повітряну тривогу, яку оголосили орієнтовно о 14:40.

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Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух двох ракет в напрямку міста.

"Ракета на Сумщині! Курсом на Полтавщину, – йдеться у повідомленні.

"Ще ракета у тому ж напрямку", – додали в командуванні.

. Тривога оголошена у східних та деяких південних областях України. Відбій у Полтавській області оголосили о 15:15.

Раніше у ПС повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на сході та північному сході.

"Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей залишається!" – ішлось у повідомленні.

Що відомо про наслідки атаки

Начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін підтвердив, що російські війська здійснили атаку на Полтавську область.

"Ворог атакував Полтавщину. Звук вибуху чули в межах Полтавської громади. За попередньою інформацією, без жертв і постраждалих", – повідомив Пронін.

Ворог атакує