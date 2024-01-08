Частина Полтави залишилася без опалення й гарячої води: у чому причина відключення
Джерело:Філіп Пронін
Жителі кількох багатоквартирних будинків у Полтаві 9 січня стикнулися з проблемами у сфері комунальних послуг. У частині міста зникло опалення й гаряча вода.
Інцидент трапився через прорив теплової мережі у місті. Наразі на місці вже працюють комунальники, щоб ліквідувати наслідки прориву.
Цікаво Коли учні у Полтаві та Кропивницькому повернуться на навчання після канікул цієї зими
У Полтаві частина жителів лишилася без опалення й гарячої води
Очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін розповів, що внаслідок пориву тепломережі тимчасово залишилися без опалення 17 багатоквартирних будинків і два заклади освіти.
Фахівці "Полтаватеплоенерго" усувають наслідки аварії. До робіт залучені дев'ять працівників та дві одиниці техніки,
– сказав він.
Глава Полтавщини також наголосив, що, за попередньою інформацією, пошкоджену ділянку відремонтують найближчим часом. Він запевнив, що ОВА тримає ситуацію з постачанням опалення й гарячої води до жителів міста під контролем.
Крім того, у відділі оперативного реагування управління житлово-комунального господарства Полтавської міської ради оприлюднили список адрес, за якими через аварію тимчасово не надаватимуть тепло й гарячу воду.
Наразі без гарячої води й опалення лишилися жителі таких адрес Полтави:
- вулиця Європейська, 110, 120, 122, 124, 124 А, 128;
- провулок Токарний, 2,4,5,7, 9, 16;
- провулок Комунальний, 4;
- провулок Кустарний, 3-Б, 6, 8;
- вулиця Олександра Оксанченка (Степового Фронту), 5, 7, 9.
У відділі оперативного реагування також перепросили жителів зазначених вулиць за тимчасові незручності, які спричинила аварія.
Раніше прорив теплотраси стався у Києві
- У Києві 2 листопада 2023 року стався прорив теплотраси біля станції метро "Олімпійська". Внаслідок аварії у місті вулиці залило окропом і утворився "ефект джакузі".
- Крім того, сусідні вулиці, розташовані поруч із місцем прориву огорнув гарячий пар. Гарячий струм води також перейшов і на дорогу, хоча це не зупинило рух автівок.
- У КМДА згодом запевнили, що ліквідували пошкодження тепломережі на вулиці Діловій. В адміністрації також зауважили, що відновлення гарячого водопостачання та опалення мало відбутися одразу після завершення ремонтних робіт.