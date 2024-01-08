Частина Полтави залишилася без опалення й гарячої води: у чому причина відключення

Жителі кількох багатоквартирних будинків у Полтаві 9 січня стикнулися з проблемами у сфері комунальних послуг. У частині міста зникло опалення й гаряча вода.

Інцидент трапився через прорив теплової мережі у місті. Наразі на місці вже працюють комунальники, щоб ліквідувати наслідки прориву.

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У Полтаві частина жителів лишилася без опалення й гарячої води

Очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін розповів, що внаслідок пориву тепломережі тимчасово залишилися без опалення 17 багатоквартирних будинків і два заклади освіти.

Фахівці "Полтаватеплоенерго" усувають наслідки аварії. До робіт залучені дев'ять працівників та дві одиниці техніки,

– сказав він.

Глава Полтавщини також наголосив, що, за попередньою інформацією, пошкоджену ділянку відремонтують найближчим часом. Він запевнив, що ОВА тримає ситуацію з постачанням опалення й гарячої води до жителів міста під контролем.

Крім того, у відділі оперативного реагування управління житлово-комунального господарства Полтавської міської ради оприлюднили список адрес, за якими через аварію тимчасово не надаватимуть тепло й гарячу воду.

Наразі без гарячої води й опалення лишилися жителі таких адрес Полтави:

вулиця Європейська, 110, 120, 122, 124, 124 А, 128;

провулок Токарний, 2,4,5,7, 9, 16;

провулок Комунальний, 4;

провулок Кустарний, 3-Б, 6, 8;

вулиця Олександра Оксанченка (Степового Фронту), 5, 7, 9.

У відділі оперативного реагування також перепросили жителів зазначених вулиць за тимчасові незручності, які спричинила аварія.

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