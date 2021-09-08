У Полтаві перекинувся автомобіль: пасажир та водій дивом вижили – моторошні кадри
8 вересня 2021 , 16:21Читать новость на русском
Джерело:"Полтавщина"
У Полтаві сталася моторошна ДТП, на вулиці Харківське Шосе перекинувся легковий автомобіль Nissan Teana. На щастя, водій та пасажир вижили.
Інцидент трапився зранку 8 вересня на автодорозі Київ – Харків, біля заправки "BVS". Внаслідок аварії постраждали 2 людей.
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Що відомо про ДТП
За попередньою інформацією, водій автомобіля зіткнувся із відбійником й перекинувся. Його та пасажира одразу госпіталізували до лікарні Полтави. На місці прибула слідчо-оперативна група, правоохоронці з'ясовують усі обставини аварії.
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