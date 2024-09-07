У Полтаві пролунали вибухи

Вибухи в Полтаві почули пізно ввечері 7 вересня. Що відомо про це – розкаже 24 Канал.

Цього дня вибухи лунали в Дніпрі та Харкові. Ворог ударив по двох районах Харкова.

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Що відомо про вибухи у Полтаві увечері 7 вересня

Про те, що в місті було чутно звук вибуху, повідомили кореспонденти Суспільного о 22:27. За п'ять хвилин до цього Повітряні сили попередили про небезпеку.

Швидкісна ціль через Харківщину в напрямку Полтави!

– написали там.

Моніторингові спільноти припустили, що на Полтаву летіла керована авіаційна крилата ракета з Північного Сходу. Проте ця інформація не з офіційних джерел.

Тривога на Полтавщині оголошена о 22:08 через активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Окрім цього регіону, червоні всі східні області та частина інших. О 22:43 оголосили про ракетну небезпеку для Кіровоградської і Запорізької областей.

Де зараз тривога: показуємо на інтерактивній карті

Дані на мапі оновлюються автоматично.

Важливо! Якщо у вашій області оголосили тривогу – не нехтуйте безпекою, пройдіть в укриття!