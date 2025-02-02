У Полтаві серед 14 загиблих виявили тіло ще однієї дитини

2 лютого увечері рятувальники завершили розбір завалів на місці ракетного удару по 5-поверхівці у Полтаві. Загалом там загинули 14 людей.

Ще під час пошуково-аварійних робіт у ДСНС зазначали, що не всі з 14 жертв є ідентифіковані. Тому спершу повідомлялося, що серед загиблих дві дитини – дівчинки 9 та 12 років, передає 24 Канал із посиланням на ДСНС.

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Росіяни вбили 3 дітей у Полтаві

Втім, у процесі ідентифікації тіл було з'ясовано, що насправді, у Полтаві росіяни забрали життя не двух, а трьох дітей. Ворог вбив ще одну семирічну дитину.

Ще 20 людей постраждали, з них 4 дитини віком 3 місяці, 2, 8 та 12 років. Загалом психологи ДСНС та Нацполіції допомогли 206 особам, з них 11 дітей.

Нагадаємо, що вранці 1 лютого під час комбінованої атаки на Україну ворог влучив ракетою Х-22 по п'ятиповерховому будинку у Полтаві. Внаслідок удару один під'їзд було повністю зруйновано. У будівлі обвалилися перекриття між поверхами. Рятувальники останні два тіла знайшли у підвальному приміщенні. Люди впали туди з верхніх квартир.