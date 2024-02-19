У Полтаві та Кропивницькому вибухи: окупанти могли вдарити балістикою

Росія не припиняє бити по мирних українських містах, які не становили для неї загрози. Цього разу під ударом опинилась Полтава.

Вдень 19 лютого у Полтаві пролунали вибухи. Також звуки вибухів чули у Кропивницькому та поблизу Кременчука.

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Росіяни могли застосувати балістику

Перед цим Повітряні сили оголосили повітряну тривогу у низці областей України. Зокрема, це було пов'язано із загрозою удару балістичного озброєння.

Поки немає жодних деталей щодо того, чи були влучання.

Також по всій Україні оголосили повітряну тривогу через зліт носія гіперзвукової ракети "Кинджал" МіГ-31К. Не ігноруйте повітряну тривогу. Пройдіть у найближче укриття. Пам'ятайте, звичайна обережність може зберегти життя.

Ворог 15 лютого атакував Полтавщину