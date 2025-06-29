Полтавщина пережила комбіновану атаку Росії: в ОВА відзвітували про наслідки

Вночі 29 червня Росія завдала чергового масованого удару по Україні. Пошкодження фіксують у низці областей, в тому числі й на Полтавщині.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Полтавської ОВА Володимира Когута. Нині лише у напрямку Кременчука летіли дрони, "Кинджали" та крилаті ракети.

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Наслідки атаки на Полтавщину сьогодні

Як повідомили в ОВА, у Кременчуцькому районі триває ліквідація наслідків влучання. Нагадаємо, там ворог поцілив у одне із підприємств.

У Полтавському районі через падіння уламків відбулося загорання будівлі одного з підприємств.

Пожежу ліквідовано. Також пошкоджено прибудову житлового будинку. На щастя, в усіх випадках обійшлося без постраждалих,

– уточнив Когут.

Крім того, внаслідок технологічного порушення без світла залишилися 1614 побутових та 58 юридичних споживачів у 18 населених пунктах Лохвицької та Великобагачанської громад. Аварійні бригади вже працюють над відновленням електропостачання.

Монітори поширили карту руху ракет і дронів уночі 29 червня. У Повітряних силах відзвітували, що для нинішньої атаки окупанти використали більше 530 різних повітряних засобів. 249 збито вогневими засобами, 226 – локаційно втрачені.