Полтавщина: внаслідок атаки БпЛА є руйнування інфраструктури та пожежа

У ніч проти 21 квітня російські загарбники атакували Україну. Ворожі безпілотники залетіли на територію Полтавщини.

Деталі розповів голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін. Він сказав, що внаслідок атаки дронами є руйнування цивільної інфраструктури.

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Рятувальники працюють над приборканням пожежі. Попередньо постраждалих немає,

– зазначив Лунін.

Додамо, що ворог атакував і Київ. На підльоті до столиці силам ППО вдалось знешкодити 8 "Шахідів". Як сказав начальник КМВА Сергій Попко, тактика противника залишилася незмінною – з настанням ночі з північного напрямку країна-терорист запустила дрони.

За попередньою інформацією, Росія використала нову партію іранських БпЛА "Шахід". Станом на 6:00 інформації про жертв та руйнування немає.

Окупанти отримали нову партію "Шахідів"

Раніше начальниця координаційного пресцентру Сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк заявила, що окупанти отримали нову партію "Шахідів". Крім того, ворог накопичував свої резерви. Варто зазначити, що масованих ракетних атак не було вже понад місяць.

Гуменюк додала, що основна ціль ворога – не лише психологічний стан людей. Окупанти полюють і за системами ППО, і вишукують об'єкти критичної інфраструктури так, як вони продовжують це робити й на прифронтових територіях.

Зазначимо, що ворог атакував Україну безпілотниками і 20 квітня. На щастя, підрозділи зенітних ракетних військ повітряного командування "Схід" успішно знищили 10 з 11 іранських дронів-камікадзе.