На Полтавщині авто поліції перекинулось на дах: патрульні у важкому стані
Джерело:"Кременчугский Телеграфь"
У місті Кременчук, що на Полтавщині, автомобіль патрульної поліції перекинувся на дах. Двоє правоохоронців потрапили до лікарні. За інформацією ЗМІ, їхній стан – важкий.
Аварія сталась у центральній частині міста ввечері 4 жовтня. За попередньою інформацією, автомобіль патрульних їхав з проблисковими маячками та увімкненою сиреною.
Нещодавно Мотоцикліст в Ужгороді пролетів десяток метрів після зіткнення: відео моторошної ДТП
Патрульні їхали з сиреною та проблисковими маячками
Проте Chevrolet правоохоронців не пропустив, патрульна автівка пробувала уникнути зіткнення, проте все ж зачепила іншу машину та перекинулась. Водій та пасажир Chevrolet не постраждали. Поліцейських доправили до лікарні швидкою допомогою.
Через ДТП проїзд цією частиною міста був ускладнений.
Дивіться фото з місця ДТП / Фото "Кременчугский Телеграфь":
Дивіться відео з місця аварії / Відео "Кременчугский Телеграфь":
Коротко про останні резонансні ДТП в Україні:
- На Житомирщині трапилась смертельна аварія за участю вантажівки та легковика. Двоє людей загинули.
- Неподалік Дніпра з'їхав у кювет та перевернувся рейсовий автобус.
- Біля Кривого Рогу мікроавтобус в автотрощі просто розірвало на шматки. Диво, проте ніхто не загинув і навіть сильно не постраждав.
- У Харкові водій легковика влетів у машину швидкої допомоги.