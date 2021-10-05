На Полтавщині авто поліції перекинулось на дах: патрульні у важкому стані

5 жовтня 2021 , 09:33
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Джерело:

"Кременчугский Телеграфь"

У місті Кременчук, що на Полтавщині, автомобіль патрульної поліції перекинувся на дах. Двоє правоохоронців потрапили до лікарні. За інформацією ЗМІ, їхній стан – важкий.

Аварія сталась у центральній частині міста ввечері 4 жовтня. За попередньою інформацією, автомобіль патрульних їхав з проблисковими маячками та увімкненою сиреною.

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Патрульні їхали з сиреною та проблисковими маячками

Проте Chevrolet правоохоронців не пропустив, патрульна автівка пробувала уникнути зіткнення, проте все ж зачепила іншу машину та перекинулась. Водій та пасажир Chevrolet не постраждали. Поліцейських доправили до лікарні швидкою допомогою.

Через ДТП проїзд цією частиною міста був ускладнений.

Дивіться фото з місця ДТП / Фото "Кременчугский Телеграфь":

Дивіться відео з місця аварії / Відео "Кременчугский Телеграфь":

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Автор: Ірина Пундор