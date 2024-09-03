На Полтавщині прогриміли вибухи: туди прямувала ракета

Вранці 3 вересня в Полтавській області пролунали вибухи. Повітряні сили попереджали про ракету.

Так, вибухи в області пролунали близько 09:10. Що вже відомо про російську атаку на Полтавщину сьогодні, передає 24 Канал.

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До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Вибухи на Полтавщині 3 вересня

О 09:09 Повітряні сили попередили, що у Харківській, Полтавській і Дніпропетровській області ракетна небезпека.

Ракета курсом на Полтаву!

– наголосили військові.

Уже через кілька хвилин "Суспільне" написало, що було чути звуки двох вибухів.

Повітряна тривога триває. Тож у жодному разі не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.

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В яких областях оголосили тривогу: дивіться на карті

Зауважимо, що близько 09:40 потужний вибух прогримів і в Одесі. Повітряні сили також повідомили про ракетну небезпеку.