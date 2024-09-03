На Полтавщині прогриміли вибухи: туди прямувала ракета
Вранці 3 вересня в Полтавській області пролунали вибухи. Повітряні сили попереджали про ракету.
Так, вибухи в області пролунали близько 09:10. Що вже відомо про російську атаку на Полтавщину сьогодні, передає 24 Канал.
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До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.
Вибухи на Полтавщині 3 вересня
О 09:09 Повітряні сили попередили, що у Харківській, Полтавській і Дніпропетровській області ракетна небезпека.
Ракета курсом на Полтаву!
– наголосили військові.
Уже через кілька хвилин "Суспільне" написало, що було чути звуки двох вибухів.
Повітряна тривога триває. Тож у жодному разі не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.
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В яких областях оголосили тривогу: дивіться на карті
Зауважимо, що близько 09:40 потужний вибух прогримів і в Одесі. Повітряні сили також повідомили про ракетну небезпеку.