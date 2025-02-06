На Полтавщині пролунав вибух: туди летіла ворожа ракета

Росія не припиняє тероризувати мирні міста України. Увечері 6 лютого на Полтавщині пролунав вибух.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на моніторингові спільноти. Раніше у Повітряних силах попереджали про небезпеку.

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Що відомо про вибух на Полтавщині

Об 17:06 моніторингові спільноти попередили, що є загроза пусків ракет X-56. Вже о 17:26 в Повітряних силах повідомили, що в напрямку Полтавщини летить ракета.

Ракета у напрямку Полтавщини! Миргород – укриття!

– йдеться у повідомленні.

За даними моніторингових спільнот, вибух на Полтавщині пролунав приблизно о 17:31. Там зазначили, що ціль більше не фіксується.

До слова, оперативно про тривоги, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Нагадаємо, що у ніч на 6 лютого російські війська вдарили по Київському району Харкова. Дрон влучив у дах найбільшого ринку міста (ймовірно, мовиться про "Барабашова"), пошкоджено десятки павільйонів.