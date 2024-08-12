У Миргороді пролунали вибухи: військові попереджали про швидкісну ціль

12 серпня 2024, 10:17
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Автор: Діана Квасневська

У місті Миргород Полтавської області пролунали вибухи. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про швидкісну ціль.

Повітряну тривогу в області оголосили орієнтовно о 10:06 12 серпня, відбій ще не оголосили. Червоними були й інші області на Сході, в Центрі та на Півночі України. 

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Що відомо про вибухи на Полтавщині 

У Миргороді на Полтавщині було чутно звук вибуху,
– повідомило Суспільне орієнтовно о 10:18 12 серпня. 

Перед цим, орієнтовно о 10:11, Повітряні сили ЗСУ попередили про швидкісну ціль у Полтавській області. 

Глава Полтавської ОВА про наслідки атаки ворога станом на 10:27 не повідомляв. 

Де в Україні була небезпека 

Повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння оголосили в:

  • Харківській,
  • Кіровоградській,
  • Полтавській,
  • Київській,
  • Чернігівській,
  • Черкаській областях.


Повітряна тривога лунала у частині України 

Буквально відразу після вибухів у Миргороді почали оголошувати про відбій небезпеки. 

До речі, вночі проти 12 серпня Росія обстріляла Суми. Зокрема, у місті чули два вибухи. Ймовірно, ворог атакував керованими авіаційними бомбами. На жаль, внаслідок обстрілу поранені 2 цивільні людини. Окупанти пошкодили:

  • 2 будівлі підприємств,
  • об'єкт критичної інфраструктури.