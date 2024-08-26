На Полтавщині вибухи - працює ППО

Росія знову масовано атакувала Україну. Зокрема, під ворожим ударом опинилась Полтавська область.

Зранку 26 серпня Росія атакувала Україну різними видами ракет. Гучно також було і на Полтавщині.

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Це була робота ППО

У Полтавській області чули вибухи. Очільник Полтавської ОВА повідомив, що це була робота протиповітряної оборони. Наразі більше жодних деталей щодо цього невідомо.

Пам'ятайте, що під час повітряної тривоги потрібно перебувати в укриттях або хоча б скористатись правилом двох стін. звичайна обережність може зберегти життя. тож не варто нехтувати власною безпекою.