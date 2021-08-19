На Полтавщині випав град розміром зі сливу: шокуюче відео

У місті Карлівка, що у Полтавській області, розгулялася негода. 19 серпня там випав величезний град.

Відповідними кадрами з журналістами поділилися очевидці. Трава повністю покрита градинами, завбільшки зі сливу.

Що було раніше Знеструмлені вулиці та зірвані дахи: негода накрила Полтавщину​

На опублікованому в мережі відео видно, як місцева мешканка бере кульки льоду у руки. В одній долоні ледь поміщається таких 3.

Величезний град випав на Полтавщині: дивіться відео

Якою буде погода на Полтавщині

Джерело: Укргідрометцентр

У п'ятницю, 20 серпня. у Полтавській області все ще вируватиме негода, регіон охоплять грози. Водночас буде досить спекотно, температура повітря коливатиметься у межах +26...+28 градусів. Втім, вже на вихідних погода покращиться, на ці дні опадів не прогнозують.

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