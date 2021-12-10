На Полтавщині зіткнулись вантажівка і легковик: загинули двоє людей

На Полтавщині 10 грудня зіткнулися легковик і вантажівка. В аварії, що сталась на автодорозі Полтава – Диканька, загинули двоє людей.

Зіткнулися легковий автомобіль "ЗАЗ Славута" та вантажівка "КрАЗ", за кермом якої був 47-річний водій. У ДТП загинули 45-річний водій легковика та пасажир, якому було 23 роки.

До теми Моторошна автотроща на Тернопільщині: померли 2 з 9 травмованих

Деталі аварії

Смерть потерпілих наступила на місці дорожньо-транспортної пригоди. Правоохоронці встановили, що обоє загиблих чоловіків були мешканцями селища Опішня Полтавського району.

Рятувальники за допомогою спеціального обладнання розрізали метал, аби дістати з легковика тіла чоловіків.

У поліції відкрили справу про порушення правил безпеки дорожнього руху. Винуватцеві загрожує від п'яти до десяти років в'язниці і заборона кермувати транспортом до трьох років.

Трагічні ДТП в Україні

Жахлива аварія, яка сталася 7 грудня під Чергіговом, забрала життя 13 людей. Суд взяв під варту на 60 діб без права внесення застави водія вантажівки, який став винуватцем трагедії.

10 грудня вночі на Одещині сталася моторошна аварія. Там водій легковика на великій швидкості влетів у дерево. Його автомобіль був дуже деформований. Молодий водій загинув від отриманих травм ще до приїзду лікарів.

На проспекті Гагаріна в Дніпрі 10 грудня трапилася жахлива аварія. Маршрутка жорстко збила жінку, яка перебігала дорогу. Транспорт рухався не надто швидко, але жінка майже стрибнула під нього.

Це може вам знадобитися – як робити масаж серця: дивіться відео