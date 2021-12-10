На Полтавщині зіткнулись вантажівка і легковик: загинули двоє людей
Джерело:Національна поліція
На Полтавщині 10 грудня зіткнулися легковик і вантажівка. В аварії, що сталась на автодорозі Полтава – Диканька, загинули двоє людей.
Зіткнулися легковий автомобіль "ЗАЗ Славута" та вантажівка "КрАЗ", за кермом якої був 47-річний водій. У ДТП загинули 45-річний водій легковика та пасажир, якому було 23 роки.
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Деталі аварії
Смерть потерпілих наступила на місці дорожньо-транспортної пригоди. Правоохоронці встановили, що обоє загиблих чоловіків були мешканцями селища Опішня Полтавського району.
Рятувальники за допомогою спеціального обладнання розрізали метал, аби дістати з легковика тіла чоловіків.
У поліції відкрили справу про порушення правил безпеки дорожнього руху. Винуватцеві загрожує від п'яти до десяти років в'язниці і заборона кермувати транспортом до трьох років.
Трагічні ДТП в Україні
- Жахлива аварія, яка сталася 7 грудня під Чергіговом, забрала життя 13 людей. Суд взяв під варту на 60 діб без права внесення застави водія вантажівки, який став винуватцем трагедії.
- 10 грудня вночі на Одещині сталася моторошна аварія. Там водій легковика на великій швидкості влетів у дерево. Його автомобіль був дуже деформований. Молодий водій загинув від отриманих травм ще до приїзду лікарів.
- На проспекті Гагаріна в Дніпрі 10 грудня трапилася жахлива аварія. Маршрутка жорстко збила жінку, яка перебігала дорогу. Транспорт рухався не надто швидко, але жінка майже стрибнула під нього.
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