Біля Полтави лунали вибухи

Майже опівночі 18 травня жителі Полтави чули звук вибуху. В області оголошена повітряна тривога.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Вибухи в Полтавській громаді

О 23:57 17 травня жителі Полтавської громади повідомили про вибухи. За інформацією Повітряних Сил ЗСУ, на область рухалися російські "Шахеди".

Повітряна тривога в Полтавській області була оголошена о 22:40. Наразі немає офіційної інформації про можливі наслідки від місцевої влади.

Зазначимо, що дрони досі літають на сході та півдні Полтавщини, а також йдуть на область із Харківщини.

До слова, оперативно про тривогу, вибухи та наслідки атак ви можете прочитати в нашому телеграмі. Підписуйтеся, щоб не пропустити найважливіше.

Увечері російська армія завдала удару по Павлограду, що в Дніпропетровській області. На місто рухався ворожий дрон.

А зранку в суботу, 17 травня, росіяни вдарили по Білопіллю на Сумщині. Безпілотник влкчив по автобусу, який здійснював евакуаційний рейс. 9 пасажирів транспортного засобу загинули.

В ООН назвали ранковий удар по українському місту найсмертоноснішим за останній час. На жаль, країна-агресорка продовжує застосовувати проти України свою зброю та вбивати цивільних людей.