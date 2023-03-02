Полтавського мера Мамая засудили за організацію розтрати понад пів мільйона гривень

Судді ВАКС 2 березня засудили полтавського мера Олександра Мамая. Його підозрюють в організації розтрати понад пів мільйона гривень.

Цікаво, що мера Полтави звинувачують аж за кількома статтями. Серед них про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

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Слідчі встановили, що Мамай, перебуваючи у змові з директором та бухгалтером комунальної організації "Інститут розвитку міста", влаштував на роботу 2 осіб, які не виконували роботу на підприємстві, а вели домашнє господарство у помешканні мера та його близького оточення.

Щоб виплачувати їм зарплати, держслужбовці вносили до табелів обліку використання робочого часу недостовірні дані. Це призвело до завдання збитків понад пів мільйона гривень збитків місцевому бюджету.

Мамай визнав свою провину

Зважаючи, що мер міста відшкодував завдані збитки, повністю визнав свою провину та щиро кається, суд призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими чи адміністративно-господарськими функціями строком на 1 рік.

Мамай зобов'язався перерахувати в United 24 на "Армію дронів" 2 мільйони гривень. Двоє виконавців та двоє пособників також визнали свою провину. Їм призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим строком 1 рік та з позбавленням права обіймати певні строком на 1 рік.

Його також підозрюють у державній зраді

Додамо, що мера Полтави підозрюють ще й у державній зраді. 29 грудня 20222 року Служба Безпеки України оголосила про підозру Олександрові Мамаю. Правоохоронці навідались у кабінет чиновника для того, аби це зробити.

Високопосадовця підозрюють у тому, що він поширював інформацію про розміщення підрозділів Збройних Сил нашої держави та цим допомагав ворогові.