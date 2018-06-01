Полуничні кошмари Польщі — Україна нарощує виробництво

Старт полуничного сезону був досить амбітним для українських виробників ягід. Ціни стартували від 170 гривень за кілограм, проте за три тижні стрімко впали до 28-35 гривень за кілограм.

Про це 24 каналу повідомили в Українському клубі аграрного бізнесу.

Ще кілька років тому виробництво полуниці в Україні вважалося нерентабельним бізнесом, а вітчизняні ринки були заповнені ягодами з сусідньої Польщі та інших країн ЄС. Досвід роботи українців, в основному на польських полях, дав можливість зрозуміти, що Україна власними силами цілком може забезпечити висхідний попит на полуницю на внутрішньому ринку. Це було підтверджено на практиці – за останні 6 років обсяги імпорту свіжої полуниці садової скоротилися на 88% з 1286 тон у 2012 році до 153 тонн у 2017 році, при цьому експорт зріст на 90%: зі 184 тонн до 1799 тонн відповідно.

У 2013 році було зафіксовано максимальні обсяги споживання полуниці, в подальші роки ринок повільно скорочувався. Відновлення зростаючого тренду на ринку полуниці відбулось у 2017 році, коли темп приросту споживчого попиту до попереднього року оцінювався в +11%.



Україна збільшила експорт полуниці, і зменшила її імпорт

До основних світових виробників полуниці належить Польща, яка вирощує близько 200 тисяч тонн промислової полуниці, що втричі більше, ніж обсяги, які вирощують в Україні наразі. Також ця країна є глобальним лідером за обсягами експорту замороженої полуниці – 95 тисяч тонн у 2017 році. Проте за останні 6 років обсяги імпорту польської свіжої полуниці в Україну скоротилися на 68%, тим часом як Україна збільшила експорт полуниці замороженої до Польщі з 0,031 тонни у 2013 році до 3,2 тонни у 2017 році.

Фактична втрата одного з ринків збуту та конкуренція на ринку замороженої ягоди завдають головного болю польським переробникам. За повідомленням галузевих ЗМІ, наразі польські переробні підприємства ухвалюють рішення закуповувати дешевшу українську сировину, що безпосередньо чинить негативний ціновий вплив на польську ягоду. За даними "Інфо-Шувар", полуниця українського виробництва станом на 29 травня оцінювалась у середньому в 28-35 грн/кг, польська ягода коштує близько 53 грн/кг.



Скільки коштує українська та польська полуниця

За оцінками Асоціації "Укрсадпром", за підсумками 2017 року Україна експортувала 1,8 тисячі тонн свіжої полуниці та 3 тисячі тонн замороженої. Вітчизняні підприємства у минулому році експортували 15% виробленої полуниці у свіжому вигляді й 25% – у замороженому. Експортні поставки забезпечуються виключно коштом підприємств, що можуть запропонувати великі однорідні партії продукції.

Полуничний сезон триває недовго, тому в короткостроковій перспективі вартість солодкої ягоди повільно буде зростати через скорочення пропозиції.