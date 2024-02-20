Історія з розсипаним українським зерном уже в прокуратурі: як у Польщі реагують на протести

100 тисяч польських фермерів заблокували не лише кордон з Україною, але й 100 доріг, автострад у Польщі, Кракові, Гданську. Незабаром подібна акція можлива й у Варшаві.

Про це 24 Каналу розповіла керівниця порталу Ukrayina.pl, журналістка телеканалу tvn24.pl та Super Express Аліна Макарчук. За її словами, вона вже 10 років спостерігає за подібними протестами і це типова поведінка поляків.

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"Проблема не тільки в політиці. Проблема з зерном є, через це фермери не тільки в Польщі, але й в Нідерландах, Німеччині чи у Франції нещодавно блокували Париж. Але в цей натовп вкрадаються, принаймні у Польщі, певні незрозумілі для нас особистості, провокатори, які можливо вдають, що вони фермери", – заначила журналістка.

Проблема протесту

За словами журналістки, протест поляків не спрямований проти українців. Це в першу чергу конфлікт з Брюсселем і його "зеленою політикою".

Зазначимо, Європейський зелений курс – політика Єврокомісії, яка спрямована на екологічне виробництво. Зокрема, у сільському господарстві мовиться про зменшення використання добрив та пестицидів.

На думку польських фермерів, таке виробництво вимагає більших видатків і робить неконкурентним продукцію країн-членів ЄС з тими країнами, що знаходяться поза Союзом.

"Зернова криза – це зовсім інша річ, яку мусять вирішувати конкретні відомства між собою. Я кажу про міністерства аграрної політики чи сільськогосподарських міністрів наших обох країн", – пояснила вона.

Провокації під час блокування

Резонансними стали випадки з розкиданням українського зерна на кордоні. Аліна Макарчук зазначила, що справа вже у прокуратурі.

"Поліція реагувала, прокуратура вже займається цими конкретними випадками. Ведуться перемовини уряду. І навіть сьогодні, наскільки мені неофіційно відомо, відбулась телефонна розмова прем'єра Шмигаля з прем'єром Туском", – зазначила вона.

Інша провокація, яка сталася, – один із протестувальників розмістив на тракторі банер із зверненням до російського диктатора. Зокрема, там мовилося: "Путін, розберися з Україною, Брюсселем та нашими правителями".

"Ми не знаємо чи в цьому тракторі сиділи взагалі польські фермери і що відбувається насправді, тому цю ситуацію також перевіряють польські служби", – зазначила журналістка.

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери почали блокувати напрямки до пунктів пропуску і не пропускали українські вантажівки. Уже 20 лютого на деяких ПП блокували в'їзд і для легкових автівок та автобусів. На кордоні утворилися величезні черги.

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