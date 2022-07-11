Легальне перебування і право на роботу, – Зеленський розповів про особливий статус поляків

Польща стала одним з найпотужніших союзників України у боротьбі з російськими окупантами. Поляки робили для наших громадян усе, що могли, тож заслуговують на подяку та аналогічне ставлення.

Народні депутати можуть прийняти закон, який буде дзеркальним до того, який раніше прийняв польський сейм. Згідно з ним, у поляків в Україні буде особливий статус.

Читайте до теми У Раді з'явився законопроєкт Зеленського щодо статусу поляків в Україні

Зеленський про особливий статус поляків

Президент Володимир Зеленський у своєму традиційному зверненні до українців пояснив, як наша держава подякує польському народу. Він повідомив, що вже скерував у Верховну Раду законопроєкт, який практично дзеркальний тому, який раніше прийняв польський сейм.

Новий закон надає громадянам Польщі правові та соціальні гарантії.

Зокрема, пропоную дати нашим польським братам можливість легально перебувати в Україні протягом 18 місяців, право на працевлаштування, здійснення господарської діяльності, навчання у наших вишах, медичне обслуговування,

– сказав Зеленський.

Президент також попросив усіх депутатів поставитися до цього закону з усією відповідальністю. Поляки показали, що вони наш братній народ та підставили своє міцне плече у вкрай скрутну для України хвилину. Наші народи досягнули дуже високого рівня довіри та співпраці, і ці зв'язки потрібно лише посилювати.

"Сьогодні ж підписав указ про присвоєння місту Перемишль почесного звання "Місто-рятівник". За надзвичайно вагомий внесок влади міста, волонтерів і жителів у допомогу нашим людям і нашому захисту. Я нагадаю, що це вже друге таке рішення – польський Жешув першим отримав це звання", – додав Зеленський.

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