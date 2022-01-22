У помаранчевій зоні вже 10 областей: кому готуватися до "червоних" нововведень
Джерело:МОЗ
На тлі погіршення ситуації з коронавірусом в Україні, області переходять з жовтої у помаранчеву зону карантину.
Сьогодні, 22 січня, до неї потрапила Вінниччина та Хмельницька область. Про це свідчать оновлені дані Міністерства охорони здоров'я.
Увага В ООН попередили про ризик нового штаму коронавірусу, гіршого за Омікрон
Сьогодні в помаранчевій зоні перебувають такі області:
- Івано-Франківська – у регіоні цілих 3 критичних показники (нових випадків, рівня та динаміки госпіталізацій);
- Рівненська;
- Сумська;
- Чернівецька;
- Львівська;
- Тернопільська;
- Житомирська;
- Чернігівська;
- Вінницька;
- Хмельницька.
Ситуація в інших регіонах
Рівень захворюваності по країні зростає – нині 374 на 100 тисяч населення. Натомість оптимальний показник – не більше 75 на 100 тисяч людей.
Коефіцієнт виявлення випадків інфікування становить 17% при нормі не більше 20. Натомість охоплення тестування перебуває на рівні 1 447 при мінімальній нормі 300 на 100 тисяч населення.
Ситуація з епідемситуацією в Україні / Інфографіка МОЗ
Уряд перевів Івано-Франківську область у червону зону
Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у п'ятницю, 21 січня, віднесла Івано-Франківську область до червоної зони карантину. Обмеження почнуть діяти з 24 січня.
Кому ще загрожує червона зона
На тлі поширення штаму Омікрон в Україні вже й з'явилися ймовірні претенденти, щоб перейти на червоний рівень епідемічної небезпеки. Про це розповів глава МОЗ Віктор Ляшко.
Рівненська та Чернівецька області – потенційні кандидати, щоб зайти в червоний рівень епідонебезпеки,
– заявив Ляшко.
Він додав, що також у Львівській області 3 дні поспіль зростає динаміка рівня госпіталізацій пацієнтів з COVID-19, інші показники поки не перевищені, тому про переведення регіону в червону зону поки не мовиться.
Хоча напередодні повідомлялось, що у Львові готуються посилити карантин на місцевому рівні.