Помер Джордж Шульц – ексдержсекретар США

7 лютого 2021 , 22:40
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Ексдержсекретар США Джордж Шульц помер 6 лютого. Політику було 100 років. Він працював в адміністрації 40 президента Штатів Рональда Рейгана.

Джерело:

Bloomberg

Чиновник помер у штаті Каліфорнія. Причина смерті наразі невідома.

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Що відомо про Шульца

  • Політик був родом з Нью-Йорка. Мав економічну освіту.
  • За часів президентства Річарда Ніксона, Шульц обіймав посаду міністра праці, а потім очолював Мінфін. При ньому скасували систему золотого стандарту долара.
  • Шульц був держсекретарем США протягом 1982 – 1989 років. Його вважають одним з головних "архітекторів" завершення Холодної війни.
  • У 1989 році, коли Шульцу було 68, він пішов з держслужби. Однак залишився одним зі стратегів Республіканської партії.
  • Наприклад, чоловік одним з перших впливових республіканців закликав легалізувати легкі наркотики.
  • У 2003 році Шульц став співголовою Ради з економічного відновлення Каліфорнії.
  • До слова, він ходив до групи радників кандидата в губернатори Каліфорнії Арнольда Шварценеггера.

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