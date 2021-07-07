Помер експрем'єр Криму Анатолій Франчук

Колишній прем'єр Криму Анатолій Франчук помер у віці 86-років. Про його смерть стало відомо 7 липня.

Про смерть політика розповів його син Ігор. Водночас причини він не вказав.

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Тата більше немає. Дуже боляче,

– написав син померлого.

Реакція користувачів мережі

У коментарях до допису користувачі висловили свої співчуття з приводу втрати:

"Твій батько був чудовою людиною. Царство небесне".

"Як це можливо? Він завжди був у формі! Унікальна людина. Яка біда. Мої щирі співчуття".

"Яким же він неймовірно мужнім та красивим заходив в офіс. Від нього віяло силою".