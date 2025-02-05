У лікарні помер волонтер Ігор Коржак: благодійники потрапили в ДТП дорогою зі сходу країни

У середу, 5 лютого, унаслідок численних травм у лікарні помер волонтер Ігор Коржак. У неділю, 26 січня, його команда потрапила в аварію, повертаючись зі сходу країни.

Чоловік був співзасновником благодійного фонду "Червоне Серце" в Івано-Франківську. Про це повідомили на сторінці організації, передає 24 Канал.

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Був справжнім другом

Команда "Червоного серця" висловила співчуття родині Ігоря. Раніше там збирали кошти на лікування волонтера.

Це була надзвичайно добра і світла Людина, яка постійно приходила на допомогу. Ми назавжди вдячні Ігорю за його невтомну волонтерську працю, за кожну поїздку до військових і за всяку мить разом, бо для багатьох з нас він був справжнім другом,

– написали в організації.

Колега покійного, Степан Нечай, має перелом у шийному відділі, ще 2 чоловіків "відбулись" переляком та забоями.

Благодійний фонд Ігоря допомагав військовим / Фото "Червоного Серця"

До слова, суд обрав запобіжний захід для водія, якого підозрюють у смертельній аварії 24 січня поблизу села Засулля на Полтавщині. Тоді загинула відома українська блогерка Анна Жук.