Помер Папа Римський Бенедикт XVI
Джерело:Press Vatican
У суботу, 31 грудня, у результаті важкої хвороби помер колишній Папа Римський Бенедикт XVI. Понтифік прожив 95 років.
Відомо, що у 2020 році Бенедикт XVI тяжко захворів після того, як відвідав свого хворого брата в Німеччині. Тоді у нього розвинулось бешихове запалення обличчя, яке є вірусною хворобою.
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Що відомо про смерть Папи Бенедикта XVI
Апостольський престол він займав з 2005 по 2013 рік. Він залишив посаду через поганий стан здоров'я. В останні роки Бенедикт XVI жив у маленькому монастирі Mater Ecclesiae у Ватиканських садах.
Зі сумом повідомляємо, що Папа-емерит Бенедикт XVI помер сьогодні о 9:34 у монастирі Mater Ecclesiae у Ватикані
– йдеться у повідомленні Press Vatican.
Зранку в понеділок, 2 січня 2023 року, тіло Почесного Папи перебуватиме в Базиліці Святого Петра, щоб віряни могли попрощатися з ним.
Раніше Папа Римський Франциск на загальній аудієнції повідомляв про важкий стан Бенедикта XVI та закликав молитися за хворого.
Що треба знати про Бенедикта XVI
- Ім'я Бенедикта XVI – Йозеф Ратцингер, місце народження – Баварія. У квітні 2005 року після смерті Папи Римського Іоанна Павла II був обраний главою Римсько-католицької церкви. У квітні 2013 року відрікся від Святого престолу.
- Вищу освіту за спеціальністю "теологія та філософія" здобув у 1946-1951 роках у Мюнхенському університеті.
- У червні 1951 року отримав сан священика. У 1953 році захистив дисертацію у спадок блаженного Августина і увійшов до числа найкращих теологів Німеччини. З 1959 викладав на кафедрі теології Боннського університету.
- Сам Понтифік пояснив, що пішов у відставку через поганий стан здоров'я.
- Зауважимо, що таке відречення Папи – перше за останні 600 років.
- Пізніше у ЗМІ повідомляли, що Бенедикт XVI важко хворий. Втім, у Ватикані спочатку спростовували цю інформацію та зазначали, що стан колишнього понтифіка не викликає занепокоєння.
- У січні 2022 року стало відомо що Бенедикт XVI фігурує у справі про насильство в церкві.