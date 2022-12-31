Помер Папа Римський Бенедикт XVI

У суботу, 31 грудня, у результаті важкої хвороби помер колишній Папа Римський Бенедикт XVI. Понтифік прожив 95 років.

Відомо, що у 2020 році Бенедикт XVI тяжко захворів після того, як відвідав свого хворого брата в Німеччині. Тоді у нього розвинулось бешихове запалення обличчя, яке є вірусною хворобою.

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Що відомо про смерть Папи Бенедикта XVI

Апостольський престол він займав з 2005 по 2013 рік. Він залишив посаду через поганий стан здоров'я. В останні роки Бенедикт XVI жив у маленькому монастирі Mater Ecclesiae у Ватиканських садах.

Зі сумом повідомляємо, що Папа-емерит Бенедикт XVI помер сьогодні о 9:34 у монастирі Mater Ecclesiae у Ватикані

– йдеться у повідомленні Press Vatican.

Зранку в понеділок, 2 січня 2023 року, тіло Почесного Папи перебуватиме в Базиліці Святого Петра, щоб віряни могли попрощатися з ним.

Раніше Папа Римський Франциск на загальній аудієнції повідомляв про важкий стан Бенедикта XVI та закликав молитися за хворого.

Що треба знати про Бенедикта XVI