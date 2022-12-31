Помер Папа Римський Бенедикт XVI

31 грудня 2022, 11:38
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Джерело:

Press Vatican

У суботу, 31 грудня, у результаті важкої хвороби помер колишній Папа Римський Бенедикт XVI. Понтифік прожив 95 років.

Відомо, що у 2020 році Бенедикт XVI тяжко захворів після того, як відвідав свого хворого брата в Німеччині. Тоді у нього розвинулось бешихове запалення обличчя, яке є вірусною хворобою.

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Що відомо про смерть Папи Бенедикта XVI

Апостольський престол він займав з 2005 по 2013 рік. Він залишив посаду через поганий стан здоров'я. В останні роки Бенедикт XVI жив у маленькому монастирі Mater Ecclesiae у Ватиканських садах.

Зі сумом повідомляємо, що Папа-емерит Бенедикт XVI помер сьогодні о 9:34 у монастирі Mater Ecclesiae у Ватикані
– йдеться у повідомленні Press Vatican.

Зранку в понеділок, 2 січня 2023 року, тіло Почесного Папи перебуватиме в Базиліці Святого Петра, щоб віряни могли попрощатися з ним.

Раніше Папа Римський Франциск на загальній аудієнції повідомляв про важкий стан Бенедикта XVI та закликав молитися за хворого.

Що треба знати про Бенедикта XVI

  • Ім'я Бенедикта XVI – Йозеф Ратцингер, місце народження – Баварія. У квітні 2005 року після смерті Папи Римського Іоанна Павла II був обраний главою Римсько-католицької церкви. У квітні 2013 року відрікся від Святого престолу.
  • Вищу освіту за спеціальністю "теологія та філософія" здобув у 1946-1951 роках у Мюнхенському університеті.
  • У червні 1951 року отримав сан священика. У 1953 році захистив дисертацію у спадок блаженного Августина і увійшов до числа найкращих теологів Німеччини. З 1959 викладав на кафедрі теології Боннського університету.
  • Сам Понтифік пояснив, що пішов у відставку через поганий стан здоров'я.
  • Зауважимо, що таке відречення Папи – перше за останні 600 років.
  • Пізніше у ЗМІ повідомляли, що Бенедикт XVI важко хворий. Втім, у Ватикані спочатку спростовували цю інформацію та зазначали, що стан колишнього понтифіка не викликає занепокоєння.
  • У січні 2022 року стало відомо що Бенедикт XVI фігурує у справі про насильство в церкві.

Автор: Анна Романюк