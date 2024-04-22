"Помер у мене на руках": Віталій Капранов поділився подробицями смерті свого брата Дмитра 

Відомий письменник Дмитро Капранов неочікувано помер у віці 56 років вранці 16 квітня. Його брат Віталій розповів деталі трагедії.

За словами Віталія Капранова, брат помер у нього на руках. Раніше Друг і колега Капранових Сашко Лірник розповідав, що Дмитро мав проблеми з серцем і хворів, і вранці 16 квітня йому раптово стало погано.

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"Робив йому штучне дихання і масаж серця, але все марно"

Віталій Капранов повідомив, що робив своєму братові штучне дихання і масаж серця, коли тому стало зле.

Але, на жаль, це було безсенсовно, бо порвалася аорта. Я не впорався,

– зазначив письменник.

Він додав, що Дмитро у своєму житті двічі реанімував людей і двічі успішно. І всі ці випадки сталися на вулиці, випадково.

"Так що вчіться робити штучне дихання. Якщо немає таких важких випадків, як розрив аорти, це може врятувати", – наголосив Віталій Капранов.

Дмитра Капранова поховали в Києві на Байковому кладовищі 18 квітня.

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