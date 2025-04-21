Багато успіхів і багато провалів: чим запам'ятається понтифік Франциск

У Ватикані 21 квітня у віці 88 років помер Папа Римський Франциск. Він був досить неоднозначний у своїх поглядах, особливо, коли мовилось про політику та російсько-українську війну.

Про це 24 Каналу розповіла філософ і релігієзнавець, доктор філософських наук Ірина Богачевська, зауваживши, що все ж Папа Франциск завжди боровся за людяність. Після смерті його наступнику буде досить складно через загострення геополітичних процесів.

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Чим запам'ятається понтифік Франциск

За словами філософа, діяльність Франциска була неоднозначною, особливо в контексті російсько-української війни.

З одного боку, він був вихованцем українського священника, багато знав про Україну, молився за неї та надсилав гуманітарну допомогу (ще до повномасштабного вторгнення). Франциск робив багато для беатифікації Андрея Шептицького, вперше висвятив у кардинали українця.

Однак, з іншого боку, попри все намагався примирити Україну та Росію, не зміг подолати теологію звільнення.

Франциск мав суперечливі погляди не лише в політиці – він намагався децентралізувати католицьку церкву, посилити роль жінок у церкві, але водночас залишався консервативним у питаннях абортів, ЛГБТ.

Однак це була людина, яка вважала за свою мету боротьбу за мир, людяність, проповідування християнських цінностей. Тому сьогодні ми поділяємо сум всіх католиків світу. Він помер після Великодня, якщо так стається, то це означає, що Бог її любив,

– сказала Богачевська.

На думку філософа, Франциск був уособленням непростого часу, який зараз проживає світ. Найбільша його заслуга полягала у тому, що він був гуманістом. Саме через це він ввійде в історію.

"Новому Папі буде важче"

Поки що невідомо, хто стане наступним Папою. Однак, за словами Богачевської, йому буде дуже важко в такі складні часи геополітичних зрушень. Понтифіку потрібно буде проявляти дипломатичність, мудрість та розуміння ситуації у світі.

Цікаво! Вибори нового Папи пройдуть у режимі секретності, кардиналів, які мають право голосу, тобто молодші за 80 років, ізолюють у Ватикані до моменту до досягнення згоди. Процес виборів може тривати кілька днів, і в цей період кардиналам забороняється контактувати із зовнішнім світом. Голосування проходить у Сикстинській капелі.

"Думаю, католицька церква справиться з цими викликами. Складні часи породжують сильних керівників. Сподіваюсь, наступний голова Ватикану зможе відповісти на виклик революційних світових змін", – додала вона.

До слова, ще раніше Франциск вирішив, що його поховають у римській базиліці Санта-Марія-Маджоре, а не в крипті під базилікою Святого Петра, як його попередників. Також він бажав, щоб його поховали у простій дерев’яній труні.