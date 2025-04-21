По удару за кожен рік життя: дзвони Собору Паризької Богоматері пробили 88 разів на честь Папи

Смерть Папи Римського вшанували у Франції. У Соборі Паризької Богоматері, який є католицькою церквою, дзвони пробили 88 разів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BFMTV.

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Як у Парижі вшанували смерть понтифіка

У Соборі Паризької Богоматері пробили дзвони на честь відходу у засвіти голови католицької церкви. Загалом удари пролунали 88 разів, за кожен рік прожитого життя Франциска.

Як у Соборі Паризької Богоматері вшанували Франциска / Відео BFMTV

На місце події зійшлося багато вірян. Опівдні в Нотр-Дамі також відбулася меса за Папою Франциском, ще одна служба запланована на вечір цього ж дня.

У Нотр-Дамі дзвони пробили 88 разів: дивіться відео

Окрім того, мер Парижа Анн Ідальго оголосила, що ввечері 21 квітня на Ейфелевій вежі не вмикатимуть традиційну підсвітку, щоб вшанувати пам'ять померлого понтифіка.

Також міська очільниця французької столиці наголосила, що вона хоче запропонувати назвати іменем Франциска якесь місце у Парижі.

До слова, раніше Еммануель Макрон від імені всіх французів висловив співчуття через смерть Папи Римського. Французький лідер заявив, що від Буенос-Айреса до Риму Папа Франциск бажав, щоб Церква приносила радість і надію найбіднішим.