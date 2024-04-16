Помер письменник, публіцист і громадський діяч Дмитро Капранов

Зранку 16 квітня раптово помер Дмитро Капранов. Він несподівано пішов з життя у віці 56 років.

Про смерть Дмитра Капранова повідомив його брат Віталій на їхній спільній сторінці у фейсбуці.

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З життя пішов Дмитро Капранов

Повідомляється, що Дмитро Капранов помер раптово 16 квітня. Причини його смерті наразі невідомі.

Друзі, в нас біда. Сьогодні зранку раптово помер Дмитро. Коли і де прощання, напишу завтра. Все решта скасовується, пробачте,

– мовиться в повідомленні.

У коментарях українці оплакують письменника.

Що варто знати про братів Капранових

Редакція 24 Каналу розділяє приносить свої співчуття рідним та близьким Дмитра Капранова. Світла пам'ять.

Брати Дмитро та Віталій Капранови — українські письменники, видавці, публіцисти, громадські діячі та блогери.

Вони народилися в Дубоссарах, у Молдові. Дитинство братів минуло в Очакові, а вищу освіту здобували в Росії, де на початку 90-х видавали українську газету "Тинди-ринди" та журнал української фантастики "Брати". А у 1998 році вони повернулися в Україну.

У 1999 році Капранови організували перший конкурс української гостросюжетної літератури "Золотий Бабай". Приблизно в той же період вони заснували видавництво "Зелений пес", яке видає сучасну художню літературу, зокрема для дітей.

У 2019 році Капранови заснували YouTube канал "імені Т.Г. Шевченка", присвячений історії України. Він набув неабиякої популярності. Найпопулярніше відео на каналі – "Історія України за 10 хвилин". Його переглянули понад 3,2 мільйона користувачів.

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну повідомлялося, що брати Капранови стояли на захисті Києва в лавах полку "Азов".