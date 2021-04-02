Спроба протаранити загорожу Капітолію: помер водій автомобіля та поліцейський

Невідомий на автомобілі 2 квітня в'їхав у загорожу Капітолію. В результаті дій нападника постраждали двоє поліцейських. За попередньою інформацією, один з них помер. Сам зловмисник, як повідомляють американські ЗМІ, теж загинув.

Як повідомили ЗМІ джерела у поліції, водій протаранив КПП, таким чином, наїхавши на офіцерів. Після цього чоловік вийшов з автівки. Він почав розмахувати ножем і поранив щонайменше одного поліцейського.

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Правоохоронці відкрили по нападнику вогонь

Поліція відкрила по зловмиснику вогонь. Чоловіка у критичному стані доправили до лікарні, проте він помер.

Відомо про щонайменше 2 постраждалих в результаті інциденту. NBC повідомляє, що одному з поранених правоохоронців не вдалось врятувати життя у лікарні.

Район навколо Капітолію поки що оточили, рух вулицями перекрито. На місце прибули фахівці ФБР.

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