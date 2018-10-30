Помер Давид Черкаський: біографія творця мультфільму "Острів скарбів"

Народний артист України, мультиплікатор Давид Черкаський пішов з життя 30 жовтня. Йому було 86 років. Черкаський помер у лікарні через два місяці після перенесеного інсульту.

Біографія Давида Черкаського

Ранні роки

Давид Черкаський народився 23 серпня 1932 року у місті Шпола, що у Черкаській області. Після закінчення Київського інженерно-будівельного інституту деякий час працював за фахом, але через чотири роки прийшов на студію "Київнаукфільм". Як казав сам мультиплікатор, художніх шкіл не відвідував, а навчався малювати самостійно.

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Давид Черкаський в молодості

Творчість

Його режисерський дебют відбувся у 1964 році і після цього Черкаський створив багато мультіфільмів, на яких виросло не одне поколінні.

Серед його найвідоміших робіт: "Пригоди капітана Врунгеля", "Доктор Айболить" і двосерійний "Острів скарбів". Як художник брав участь у створенні мультфільмів: "Як козаки наречених визволяли", "Як козаки куліш варили", "Пригоди малюка Гіпопо" та інші.

Дивіться мультфільм "Як козаки куліш варили": відео

У 1990-ті роки займався рекламними роликами.

Черкаський був президентом фестивалю анімаційних фільмів "КРОК" (до 2014 року фестиваль проводився Україною та Росією на паритетних підставах, а з 2015 – лише Росією).

Нагороди

Давид Черкаський був удостоєним багатьох нагород, серед яких Заслужений діяч мистецтв України, Народний артист України, а також він був кавелером ордена "За заслуги" III та II степенів.

Особисте життя

Черкаський був одружений з Наталією Марченковою, яка також працювала режисером-мультиплікатором. У них народився син Олександр, який пішов стопами батьків і став телережисером.