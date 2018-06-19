Помер XXXTentacion: біографія репера Джасея Дуейна Онфроя

20-річний репер Джасей Дуейн Онфрой, більш відомий як XXXTentacion, 18 червня. Хлопець загинув від важкого поранення.

Як раніше повідомлялося, 18 червня на XXXTentacion напали, коли він виходив зі свого мотосалону. Зловмисники вистрілили у репера і забрали у нього сумку Louis Vuitton. Хлопець помер у лікарні, не приходячи до тями.

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За інформацією поліції, на музиканта напали двоє озброєних людей. Обидва підозрюваних сіли в темно-сірий позашляховик. Наразі слідство триває.

Біографія Джасея Дуейна Онфроя (XXXTentacion)

Джасей Дуейн Онфрой народився 21 січня 1998 року в американському місті Плантейшн. Через погане фінансове становище матері, хлопця виховувала бабуся. В Онфроя було ямайське, єгипетське, індійське, німецьке та італійське коріння.

Хлопець з дитинства відрізнявся поганою поведінкою та постійно влаштовував бійки.

Джасей ходив до шкільного хору, а пізніше – до церковного, але його вигнали через напад на одного з учнів.

Музична кар’єра репера почалася у 2014 року, коли він вийшов з виховної колонії, куди потрапив за володіння зброєю. Тоді Джасей оприлюднив свій перший трек "Vice City" на платформі SoundCloud. Того ж року Онфрой видав свій дебютний міні-альбом "The Fall".

А у 2016 репер представив ще один міні-альбом "Willy Wonka Was a Child Murderer". Але кар’єра не пішла вгору – його арештували та висунули численні обвинувачення, зокрема, за грабіж з використанням вогнепальної зброї.

25 серпня 2017 року вийшов дебютний альбом Онфроя — "17", який посів другу сходинку у хід-параді Billboard 200.

Другий альбом "?" (Question mark) був випущений в березні 2018 го. Трек SAD! з нього досяг сьомої сходинки в чарті Billboard Hot 100.