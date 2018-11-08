Помер Френсіс Ле: біографія оскароносного композитора і найкращі саундтреки
Легендарний французький композитор Френсіс Ле помер у Ніцці. Автору знаменитих композицій було 86 років.
Френсіс Ле народився у Ніцці у 1932 році. Музичну кар'єру починав як акомпаніатор естрадних співаків. Згодом на початку 1960-х років він стає популярним як кінокомпозитор.
Читайте також: Автор хітів Едіт Піаф: у Франції помер легендарний композитор Франсіс Ле
Протягом свого життя Френсіс написав музику до понад 50 кінострічок.
Найпопулярніші саундтреки Френсіса Ле
Чоловік і жінка
Стрічка "Чоловік і жінка" була номінована на премію "Золотий глобус" за найкращу музику.
Історія кохання
Фільм "Історія кохання" принесла Френсісу світову популярність, за музику до якого він в 1970 році отримав "Оскар".
Жити, щоб жити
Пасажир дощу
Також Френсіс Ле написав музику для легендарних співаків: Едіт Піаф, Ів Монтана, Мірей Матьє і Джонні Холлідея.
Слухайте пісню: Едіт Піаф – "Emporte-Moi"