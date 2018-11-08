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      Помер Френсіс Ле: біографія оскароносного композитора і найкращі саундтреки

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      Френсіс Ле помер у Франції
      Френсіс Ле помер у Франції / Фото з відкритих джерел

      Легендарний французький композитор Френсіс Ле помер у Ніцці. Автору знаменитих композицій було 86 років.

      Френсіс Ле народився у Ніцці у 1932 році. Музичну кар'єру починав як акомпаніатор естрадних співаків. Згодом на початку 1960-х років він стає популярним як кінокомпозитор.

      Читайте також: Автор хітів Едіт Піаф: у Франції помер легендарний композитор Франсіс Ле

      Протягом свого життя Френсіс  написав музику до понад 50 кінострічок.

      Найпопулярніші саундтреки Френсіса Ле

      Чоловік і жінка

      Стрічка "Чоловік і жінка" була номінована на премію "Золотий глобус" за найкращу музику.

       

      Історія кохання

      Фільм "Історія кохання" принесла Френсісу світову популярність, за музику до якого він в 1970 році отримав "Оскар".

       

      Жити, щоб жити

       

      Пасажир дощу

       

      Також Френсіс Ле написав музику для легендарних співаків: Едіт Піаф, Ів Монтана, Мірей Матьє і Джонні Холлідея.

      Слухайте пісню: Едіт Піаф – "Emporte-Moi"

       

      Теги: LifeStyle Новини Франції Втрати Музика
      Джерело: 24 канал
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