Легендарний французький композитор Френсіс Ле помер у Ніцці. Автору знаменитих композицій було 86 років.

Френсіс Ле народився у Ніцці у 1932 році. Музичну кар'єру починав як акомпаніатор естрадних співаків. Згодом на початку 1960-х років він стає популярним як кінокомпозитор.

Читайте також: Автор хітів Едіт Піаф: у Франції помер легендарний композитор Франсіс Ле

Протягом свого життя Френсіс написав музику до понад 50 кінострічок.

Найпопулярніші саундтреки Френсіса Ле

Чоловік і жінка

Стрічка "Чоловік і жінка" була номінована на премію "Золотий глобус" за найкращу музику.

Історія кохання

Фільм "Історія кохання" принесла Френсісу світову популярність, за музику до якого він в 1970 році отримав "Оскар".

Жити, щоб жити

Пасажир дощу

Також Френсіс Ле написав музику для легендарних співаків: Едіт Піаф, Ів Монтана, Мірей Матьє і Джонні Холлідея.

Слухайте пісню: Едіт Піаф – "Emporte-Moi"