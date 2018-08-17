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Помер Микола Зінов'єв – автор пісень Алли Пугачової

337 Читать новость на русском
Микола Зінов'єв
Микола Зінов'єв / Фото з відкритих джерел

Відомий радянський і російський поет Микола Зінов'єв помер у віці 73 років. Причина смерті – хвороба Паркінсона.

Про це повідомив композитор Ігор Ніколаєв в Instagram. 

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"Помер поет, мій друг і співавтор Микола Зінов'єв. Це була красива і тонка людина. Хвороба мучила його останні роки", – написав Ніколаєв.

 

Умер Поэт, мой друг и соавтор Николай Зиновьев. Это был красивый и тонкий человек. Болезнь мучила его последние годы, но теперь он летит к своей маме, а вас я прошу - вспомните его песни!.. Полёт на дельтаплане... Красная Стрела... Светофор зелёный... Листья летнего сада... Одинокий бродяга любви Казанова... Вот мои песни на слова Коли: Паромщик Афганский ветер Мастер и Маргарита... Конечно, есть ещё песни, по каким-то причинам не записанные или не вышедшие. Я тебе обещаю, Коля, они выйдут! Ты услышишь. Все услышат. Царствия небесного #игорьниколаев #николайзиновьев #паромщик

Допис, поширений Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music)

За повідомленням "Газеты.RU", поет тривалий час боровся з прогресуючою хворобою Паркінсона. Протягом останніх п'яти років він практично не ходив.

Загалом, у творчому доробку Зінов'єва було понад 200 пісень. Однією з найпопулярніших стала "Паромщик", яку виконувала Алла Пугачова. Також він писав тексти для Ігоря Ніколаєва, Валерія Леонтьєва, Софії Ротару.

Відео: пісня Миколи Зінов'єва "Паромщик", яку виконує Алла Пугачова 

 

Теги: Новини Росії Музика LifeStyle Втрати
Джерело: 24 Канал
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