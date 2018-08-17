Помер Микола Зінов'єв – автор пісень Алли Пугачової

Відомий радянський і російський поет Микола Зінов'єв помер у віці 73 років. Причина смерті – хвороба Паркінсона.

Про це повідомив композитор Ігор Ніколаєв в Instagram.

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"Помер поет, мій друг і співавтор Микола Зінов'єв. Це була красива і тонка людина. Хвороба мучила його останні роки", – написав Ніколаєв.

За повідомленням "Газеты.RU", поет тривалий час боровся з прогресуючою хворобою Паркінсона. Протягом останніх п'яти років він практично не ходив.

Загалом, у творчому доробку Зінов'єва було понад 200 пісень. Однією з найпопулярніших стала "Паромщик", яку виконувала Алла Пугачова. Також він писав тексти для Ігоря Ніколаєва, Валерія Леонтьєва, Софії Ротару.

Відео: пісня Миколи Зінов'єва "Паромщик", яку виконує Алла Пугачова