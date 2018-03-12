23:24
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Кримінальні принципи Росії. Усюдисущий Путін
Вєсті Кремля
22:26, сьогодні
Вєсті.UA. Ракетні розваги Порошенка. Українська підкорювачка Європи
Вєсті.UA
20:48, сьогодні
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. Острів любові: український еротичний серіал
Згадати все
19:45, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Помер Олег Табаков: ЗМІ назвали причину

3541 Читать новость на русском
Помер Олег Табаков
Помер Олег Табаков / ria.ru

Олег Табаков, російський актор і режисер, народний артист СРСР помер 12 березня. Причиною смерті Табакова став серцевий напад.

Про це повідомляє Телеграм канал Mash.

Уточнюється, актор пішов з життя о 16:15 за місцевим часом.

Читайте також: Олег Табаков: біографія та особисте життя радянського актора

Також у ЗМІ пишуть, що Табаков останні місяці не приходив до тями. Медики робили невтішні прогнози, але родичі артиста не наважувалися відключити його від апаратів штучного підтримання життя.

Табакова госпіталізували в кінці листопада минулого року, тоді повідомялося, що у нього пневмонія і він скоро одужає. Однак потім стан його здоров'я сильно погіршився. Його підключили до апарату штучного дихання. Більшу частину часу в лікарні Табаков проводив у стані штучної коми. 30 січня в ЗМІ з'явилася інформація, що в артиста почалися судоми і, ймовірно, відмовляє головний мозок. 12 березня Олег Табаков помер, артиста відключили від апарату життєзабезпечення.

Хто такий Олег Табаков?

Засновник, художній керівник театру під керівництвом Олега Табакова ("Табакерка"), удостоєний звання Народний артист СРСР, є лауреатом Державних премій СРСР (1967) і Росії (1997). Відомий ролями в картинах "Сімнадцять миттєвостей весни", "Д'Артаньян і три мушкетери", "Москва сльозам не вірить" і інших.

Теги: Новини Росії LifeStyle Кіно Втрати
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук