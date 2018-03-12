Помер Олег Табаков: ЗМІ назвали причину

Олег Табаков, російський актор і режисер, народний артист СРСР помер 12 березня. Причиною смерті Табакова став серцевий напад.

Про це повідомляє Телеграм канал Mash.

Уточнюється, актор пішов з життя о 16:15 за місцевим часом.

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Також у ЗМІ пишуть, що Табаков останні місяці не приходив до тями. Медики робили невтішні прогнози, але родичі артиста не наважувалися відключити його від апаратів штучного підтримання життя.

Табакова госпіталізували в кінці листопада минулого року, тоді повідомялося, що у нього пневмонія і він скоро одужає. Однак потім стан його здоров'я сильно погіршився. Його підключили до апарату штучного дихання. Більшу частину часу в лікарні Табаков проводив у стані штучної коми. 30 січня в ЗМІ з'явилася інформація, що в артиста почалися судоми і, ймовірно, відмовляє головний мозок. 12 березня Олег Табаков помер, артиста відключили від апарату життєзабезпечення.

Хто такий Олег Табаков?



Засновник, художній керівник театру під керівництвом Олега Табакова ("Табакерка"), удостоєний звання Народний артист СРСР, є лауреатом Державних премій СРСР (1967) і Росії (1997). Відомий ролями в картинах "Сімнадцять миттєвостей весни", "Д'Артаньян і три мушкетери", "Москва сльозам не вірить" і інших.