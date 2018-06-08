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Помер радянський актор Ігор Лях – зірка фільму "Любов і голуби"

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Помер Ігор Лях – зірка фільму "Любов і голуби"
Помер Ігор Лях – зірка фільму "Любов і голуби" / Фото з відкритих джерел

Заслужений артист Російської Федерації Ігор Лях, помер 8 червня у Москві, на 56-му році життя. Радянський актор зіграв у відомій стрічці "Любов і голуби".

Про це повідомила актриса Московського академічного театру сатири Лариса Бравицька на своїй сторінці у Facebook.

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Сьогодні вночі, 8 червня, пішов з життя мій однокурсник Ігор Лях,
– написала акторка.

Як зазначають російські ЗМІ, артист помер удома від зупинки серця.

Зазначимо, Ігор Лях служив у Малому театрі, також грав у театрі Російської армії, театрі імені М.Н. Єрмолової. У 1997 році отримав звання заслуженого артиста Російської Федерації.

Найбільшу популярність йому принесла гра у радянській картині Володимира Меншова "Любов і голуби", де Лях зіграв сина головних героїв Василя та Надії – Льоньку.

Окрім того, він зіграв головні ролі в картинах "Жил-был Шышлов" і "Ха-би-ассы", та знявся у стрічках "Недоросль", "Заговор скурлатаев", "Елки 3", "Тариф новогодний" і "Жажда".

Нагадаємо, 21 квітня на 84 році життя через зупинку серця померла зірка фільму "Любов і голуби" Ніна Дорошина.

Теги: LifeStyle Новини Росії Кіно Втрати
Джерело: 24 Канал
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