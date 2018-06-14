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Помер Станіслав Говорухін – відомий російський режисер

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Помер Станіслав Говорухін
Помер Станіслав Говорухін / Фото з відкритих джерел

Російський режисер, актор та депутат Держдуми Станіслав Говорухін помер на 83 році життя "після важкої і тривалої хвороби".

Про це повідомив спікер нижньої палати парламенту В'ячеслав Володін, передає "Meduza".

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За його словами, Говорухін помер о 10:37 сьогодні, 14 червня, в санаторії "Барвиха" (Московська область, Росія – 24 канал) після важкої і тривалої хвороби.

Як повідомляли російські ЗМІ вчора, 13 червня, Станіслав Говорухін був госпіталізований в Центральну клінічну лікарню в дуже важкому стані.


Помер Станіслав Говорухін

Варто додати, що Станіслав Говорухін був вихідцем з Пермського краю, Росія. Відомий радянський та російський режисер зняв близько двох десятків художніх та п'ять публіцистичних фільмів, серед яких найвідоміші – "Вертикаль", "В пошуках капітана Гранта" і "Ворошиловський стрілок", а також серіал "Місце зустрічі змінити не можна". У серпні 2017 року Станіслав заявив про завершення творчої кар’єри у кінематографі.

Покійний Говорухін також написав 14 сценаріїв і три книжки, має ряд акторських робіт. З 1993 року він був депутататом Держдуми, а з 2011-го очолював думський комітет з культури (він також керував ним з 1996-го по 2000 рік). У 2014 році підтримав Російську агресію в Криму та мав чітку антиукраїнську позицію.

Теги: Кіно Новини Росії LifeStyle Втрати Новини культури
Джерело: 24 Канал
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