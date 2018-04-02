14:58
2 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
4°C
7°C 3°C
  • вівторок
    10°C 2°C
  • середа
    15°C 6°C
  • четвер
    13°C 8°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Батальйони русофобів. Дорогі малюнки від
Вєсті Кремля
19:27, 31 березня
Вєсті. UA. Жир. Еротичний бойовик від Савченко. Тимошенко замолює гріхи
Вєсті.UA
19:06, 31 березня
Чому ветерани АТО не можуть отримати посвідчення інваліда, а чиновники ним спекулюють
ЦРУ
22:05, 29 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Автомобільний гараж: острів чоловічої свободи
Згадати все
23:29, 29 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Помер Стівен Бочко – десятиразовий володар "Еммі"

673 Читать новость на русском
Помер Стівен Бочко – сценарист Голлівуду
Помер Стівен Бочко – сценарист Голлівуду

У Сполучених Штатах Америки помер відомий голлівудський сценарист та кінопродюсер Стівен Бочко. Причиною смерті багаторазового лауреата престижних премій став рак крові.

Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Знаменитий сценарист помер у віці 74 роки 1 квітня. Пішов із життя популярний сценарист вдома. За інформацією ЗМІ, Стівен Бочко страждав від лейкемії. У 2014 році йому зробили пересадку кісткового мозку. Однак операція лиш відтермінувала смерть сценариста.

Читайте також: Похорон Стівена Хокінга: фото і відео з церемонії прощання

Стівен боровся з раком силою, мужністю і його неперевершеним почуттям гумору. Він пішов із життя уві сні в своєму будинку,
– розповів прес-секретар Філіп Арнольд.


Помер Стівен Бочко: 10-разовий володар "Еммі"

Як відомо, Стівен Бочко був одним із найуспішніших продюсерів у 1980 – 1990 роках. За свою кар'єру він випустив на екрани понад 40 проектів. Велику популярність сценаристу принесла робота над поліцейським шоу "Блюз Хіллс Стріт". Це був перший проект, який показував реалії американських правоохоронців, де професія не виглядала рутинною. Однак Стівен Бочко додав до сюжету елементи "мильних опер", що надалі стало своєрідним еталоном драм.

Також відомий сценарист прославився завдяки серіалам "Закон Лос-Анджелеса" та "Поліція Нью-Йорка". Два проекти були номіновані на премію "Еммі" за кращий драматичний серіал. Також Стівен Бочко створював сценарії до серіалів "Коломбо", "Затока Сіті-блюз" та "Париж".

Загалом за свою кар'єру Стівен Бочко отримав 10 престижних премій, а його проекти і досі знані у всьому світі.

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Втрати
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Папа Іван Павло ІІ: надихаючі цитати і біографія видатної постаті ХХ століття
сьогодні, 14:01 Папа Іван Павло ІІ: надихаючі цитати і біографія видатної постаті ХХ століття
Юліана Вінтюк 183
Как Украине выдавить Кремль с рынка вооружений Азербайджана
сьогодні, 12:01 Как Украине выдавить Кремль с рынка вооружений Азербайджана
Андрій Воропаєв 1997
Аутизм: ознаки, діагностування, адаптація в суспільстві
сьогодні, 09:30 Аутизм: ознаки, діагностування, адаптація в суспільстві
Настя Сукач 1367
Как луганчане откладывали жизнь на потом, а в итоге поняли, что проживать уже нечего
сьогодні, 08:40 Как луганчане откладывали жизнь на потом, а в итоге поняли, что проживать уже нечего
Ольга Черненко 3191
Сімейні лікарі, на старт: важливі питання про підписання договору з лікарем
сьогодні, 01:01 Сімейні лікарі, на старт: важливі питання про підписання договору з лікарем
Яніна Ткачук 5154
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук