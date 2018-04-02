Помер Стівен Бочко – десятиразовий володар "Еммі"

У Сполучених Штатах Америки помер відомий голлівудський сценарист та кінопродюсер Стівен Бочко. Причиною смерті багаторазового лауреата престижних премій став рак крові.

Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Знаменитий сценарист помер у віці 74 роки 1 квітня. Пішов із життя популярний сценарист вдома. За інформацією ЗМІ, Стівен Бочко страждав від лейкемії. У 2014 році йому зробили пересадку кісткового мозку. Однак операція лиш відтермінувала смерть сценариста.

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Стівен боровся з раком силою, мужністю і його неперевершеним почуттям гумору. Він пішов із життя уві сні в своєму будинку,

– розповів прес-секретар Філіп Арнольд.



Помер Стівен Бочко: 10-разовий володар "Еммі"

Як відомо, Стівен Бочко був одним із найуспішніших продюсерів у 1980 – 1990 роках. За свою кар'єру він випустив на екрани понад 40 проектів. Велику популярність сценаристу принесла робота над поліцейським шоу "Блюз Хіллс Стріт". Це був перший проект, який показував реалії американських правоохоронців, де професія не виглядала рутинною. Однак Стівен Бочко додав до сюжету елементи "мильних опер", що надалі стало своєрідним еталоном драм.

Також відомий сценарист прославився завдяки серіалам "Закон Лос-Анджелеса" та "Поліція Нью-Йорка". Два проекти були номіновані на премію "Еммі" за кращий драматичний серіал. Також Стівен Бочко створював сценарії до серіалів "Коломбо", "Затока Сіті-блюз" та "Париж".

Загалом за свою кар'єру Стівен Бочко отримав 10 престижних премій, а його проекти і досі знані у всьому світі.