Помер відомий український волонтер Віталій Макогон

На Київщині вночі 16 квітня пішов із життя відомий волонтер, громадський активіст і ветеран АТО Віталій Макогон, який допомагав бійцям на Донбасі.

Про це йдеться у повідомленні Києво-Святошинської районної державної адміністрації у Facebook.

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"Він був волонтером за покликом душі, вірним сином України. Сотні разів, ризикуючи власним життям, Віталій Макогон їхав на передову, на території Донецької і Луганської областей, щоб підтримати українських захисників і передати допомогу", – йдеться у повідомленні.

Відомо, що чоловік помер на 43-році життя через хворобу. У нього залишилися дружина і двоє дітей.