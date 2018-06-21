Померла 32-річна зірка відомого реаліті-шоу Софі Градон
Ввечері у середу, 20 червня, у Медберне (графство Нортамберленд) була знайдена мертвою британська акторка, "Міс Великобританія" Софі Градон.
Про це повідомляють західні ЗМІ, а також хлопець Софі Градон Аарон Армстронг, який розмістив відповідний допис на своїй сторінці у Facebook.
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Причину смерті наразі невідомо. Зазначається, що зовнішніх ознак насильницької смерті немає і все стане відомо після розтину.
"Я ніколи не забуду цю посмішку, я так сильно тебе кохаю, ти мій світ назавжди", – прокоментував світлину коханий дівчини.
Хто така Софі Градон?У 2009 році Софі Градон завоювала титул "Міс Великобританія". У 2016 році вона стала учасницею популярного в Британії реаліті-шоу Love Island ("Острів кохання"). До фіналу Софі не дійшла, однак у неї був один з найвищих рейтингів популярності серед глядачів. Вона запам'яталася тим, що закрутила перший в історії "Острова кохання" лесбійський роман.