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Померла актриса Марго Кіддер: біографія зірки фільмів про Супермена

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Померла актриса Марго Кіддер: біографія зірки фільмів про Супермена
Померла актриса Марго Кіддер: біографія зірки фільмів про Супермена / www.heyuguys.com

Американська актриса і продюсер Марго Кіддер померла на 70-му році життя в неділю, 13 травня, в своєму будинку в американському штаті Монтанта.

Про смерть актриси повідомило видання Variety з посиланням на похоронне бюро в Лівінгстоні (штат Монтана). Менеджерка актриси Камілла Флюксман зазначила, що актриса мирно померла в неділю 13 травня. Причину смерті не повідомляють.

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На новину про смерть знаменитої актриси вже відреагувала компанія "DC Comics" та зірка "Зоряних війн" Марк Хемілл.

 

Біографія Марго Кіддер

Актриса Марго Кіддер народилася на півночі Канади у 1948 році, де після навчання в кінці шістдесятих вона розпочала свою кар’єру на канадському телебаченні. Актриса знімалася в основному у вестернах, але у 1973 році вона стала відомою, завдяки головній ролі в кінофільмі режисера Брайана де Пальма "Сестри". Згодом шанувальники її побачили в головних ролях у стрічках "Тихий день в Белфасті" і "Чорне Різдво", "Великий Уолдо Пеппер", "Реінкарнація Пітера ПРАУД", "92 градуса в тіні" та в багатьох інших фільмах.


Марго Кіддер в стрічці про Супермена

Вже у 1978 році вона стала зіркою фільму "Супермен" 1978 року Річарда Доннера, де зіграла Лоїс Лейн, – кохану Супермена. Пізніше вона знялася в трьох успішних сиквелах: "Супермен 2", "Супермен 3" і "Супермен 4: Боротьба за мир".


Марго Кіддер в молодості

За свій творчий шлях Кіддер стала лауреаткою кількох премій: "Джині", "Еммі" і "Сатурна".

Проблеми з алкоголем

Незважаючи на приголомшливий успіх в кінематографі, Марго почала все частіше з’являтись на шпальтах газет з чутками про пияцтво. Так, у 1990 році вона, будучи п'яною за кермом на зйомках фільму "Ненсі Дрю і дочка", потрапила в серйозну аварію і відмовилася від операції. Два роки Марго була прикута до інвалідного крісла і навіть судилася зі студією-виробником. Актриса також страждала на біполярний розлад.

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Особисте життя

Покійна Марго Кіддер була тричі заміжньою, у неї залишилась донька – 41-річна журналістка Меггі Макгуан від першого чоловіка. В актриси також були романи з канадським прем'єр-міністром П'єром Трюдо, режисерами Брайаном де Пальма і Стівеном Спілбергом та актором Річардом Прайором.

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Втрати
Джерело: 24 Канал
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