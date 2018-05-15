Померла актриса Марго Кіддер: біографія зірки фільмів про Супермена

Американська актриса і продюсер Марго Кіддер померла на 70-му році життя в неділю, 13 травня, в своєму будинку в американському штаті Монтанта.

Про смерть актриси повідомило видання Variety з посиланням на похоронне бюро в Лівінгстоні (штат Монтана). Менеджерка актриси Камілла Флюксман зазначила, що актриса мирно померла в неділю 13 травня. Причину смерті не повідомляють.

Читайте також: Помер Ларрі Харві – засновник одного з найвідоміших фестивалів світу Burning Man

На новину про смерть знаменитої актриси вже відреагувала компанія "DC Comics" та зірка "Зоряних війн" Марк Хемілл.

Thank you for being the Lois Lane so many of us grew up with. RIP, Margot Kidder. pic.twitter.com/IhY73TB52P — DC (@DCComics) 14 мая 2018 г.

On-screen she was magic.

Off-screen she was one of the kindest, sweetest, most caring woman I've ever known.

I'll miss you #MargoKidder.

Your legacy will live on forever. pic.twitter.com/UBlbszEIhb — Mark Hamill (@HamillHimself) 14 мая 2018 г.

Біографія Марго Кіддер

Актриса Марго Кіддер народилася на півночі Канади у 1948 році, де після навчання в кінці шістдесятих вона розпочала свою кар’єру на канадському телебаченні. Актриса знімалася в основному у вестернах, але у 1973 році вона стала відомою, завдяки головній ролі в кінофільмі режисера Брайана де Пальма "Сестри". Згодом шанувальники її побачили в головних ролях у стрічках "Тихий день в Белфасті" і "Чорне Різдво", "Великий Уолдо Пеппер", "Реінкарнація Пітера ПРАУД", "92 градуса в тіні" та в багатьох інших фільмах.



Марго Кіддер в стрічці про Супермена

Вже у 1978 році вона стала зіркою фільму "Супермен" 1978 року Річарда Доннера, де зіграла Лоїс Лейн, – кохану Супермена. Пізніше вона знялася в трьох успішних сиквелах: "Супермен 2", "Супермен 3" і "Супермен 4: Боротьба за мир".



Марго Кіддер в молодості

За свій творчий шлях Кіддер стала лауреаткою кількох премій: "Джині", "Еммі" і "Сатурна".

Проблеми з алкоголем

Незважаючи на приголомшливий успіх в кінематографі, Марго почала все частіше з’являтись на шпальтах газет з чутками про пияцтво. Так, у 1990 році вона, будучи п'яною за кермом на зйомках фільму "Ненсі Дрю і дочка", потрапила в серйозну аварію і відмовилася від операції. Два роки Марго була прикута до інвалідного крісла і навіть судилася зі студією-виробником. Актриса також страждала на біполярний розлад.

Читайте також: Помер Арт Пол – творець легендарного зайчика Playboy

Особисте життя

Покійна Марго Кіддер була тричі заміжньою, у неї залишилась донька – 41-річна журналістка Меггі Макгуан від першого чоловіка. В актриси також були романи з канадським прем'єр-міністром П'єром Трюдо, режисерами Брайаном де Пальма і Стівеном Спілбергом та актором Річардом Прайором.