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Померла перша дружина легендарного музиканта Френка Сінатри Ненсі

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Померла перша дружина Френка Сінатри Ненсі
Померла перша дружина Френка Сінатри Ненсі / Фото з відкритих джерел

Ненсі Барбато Сінатра, перша дружина знаменитого американського співака Френка Сінатри, померла у 101 рік.

Про це повідомила донька Ненсі Сінатра-молодша у Twitter. 

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Моя мати померла сьогодні ввечері у віці 101. Вона була благословенням і світлом у моєму житті. Щасливої дороги, мама. Спасибі тобі за все,
– написала донька.

Френк Сінатра одружився з Ненсі у лютому 1939 року. У спільному шлюбі у них народилося троє дітей – Ненсі Сінатра, що стала відомою співачкою, Френк Сінатра-молодший, який у 1988-1995 роках керував оркестром батька, і Тіна Сінатра, яка працює продюсером.

Шлюб Ненсі і Френка протривав 11 років. Причиною розлучення став роман музиканта з Евою Гарднер. Після цього Френк ще тричі був одружений, а Ненсі так і не вдалося вийти заміж.

ненсі сінатра і френк
Ненсі і Френк Сінатра

Теги: LifeStyle Музика
Джерело: 24 Канал
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