Померла Шарлотта Рей: що відомо про знамениту акторку

Західні ЗМІ із сумом повідомляють, що у Лос-Анджелесі померла голлівудська акторка Шарлотта Рей. Зірка пішла з життя на 92 році життя.

Весела та життєрадісна – такою запам'ятають глядачі знамениту Шарлотту Рей. У неділю, 5 серпня, родичі знайшли її тіло у приватному маєтку в Лос-Анджелесі. Причин смерті наразі не розголошують, однак у ЗМІ припускають, що тривала боротьба з раком могла призвести до загибелі зірки.

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BREAKING: Charlotte Rae, 'The Facts of Life' and 'Diff'rent Strokes' star, dead at 92 https://t.co/4PF0WM77OM — Fox News (@FoxNews) 6 серпня 2018 р.

Кар'єра

Народилась Шарлотта Рей 22 квітня 1926 року у місті Мілуокі, що в американському штаті Вісконсин. Батьки акторки, Мейєр та Естер Любоцькі, мали російсько-єврейське походження та емігрували до США. Талановита Шарлотта мала двох сестер – старшу Беверлі Енн та молодшу Маріам. Перша була американською оперною дівою, яка померла ще у 1998 році. Маріам теж обрала творчу професію – досі вона є композитором та музикантом.

Ще у підлітковому віці у трьох сестер були творчі задатки. Тому батьки сприяли тому, щоб дівчата розвивались і реалізовували свій потенціал у різних заняттях. Зокрема, Шарлотта Рей розпочала свою кар'єру до повноліття. Зірка працювала на радіо та була акторкою в місцевому театрі. Саме тоді вона вирішила, що підкорить Голлівуд та з'явиться на телеекранах.

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Шарлотта Рей могла б похизуватись чималим творчим доробком. Зірка взяла участь у зйомках понад 80 фільмів, телепроектів та шоу. Зокрема, у "Вулиці Сезам", "Не жартуйте з Зоханом", "Ніде", "Рікі і Флеш", "Волоссі", "Милих ошуканках", "Швидкій допомозі" та ін. Велику популярність Шарлотта Рей отримала за роль славнозвісної Едни Гаррет у ситкомах "Різні лінії" (1978) та "Факти життя" (1979).

Шоу зачіпало питання взаємин батьків та дітей. І люди цим насолоджувалися. Тому вони були дуже прив'язані до пані Гарретт, а при зустрічі всі хотіли обійняти мене,

– розповідала про свою роль Шарлотта Рей.

Дивіться відео фрагментів ситкому "Факти життя" за участю Шарлотти Рей:

І справді, за 60 років творчої діяльності Шарлотту Рей полюбили всі американські глядачі. Зірка 4 рази була номінована на кінопремії "Еммі" та "Тоні", однак жодного разу відзнаку так і не отримала.

Особисте життя

У 1951 році Шарлотта Рей вийшла заміж за композитора Джона Штрауса. У подружжя народилось двоє синів – Ендрю та Ларрі. Однак після 25 років подружнього життя пара заявила про розлучення. Причиною цього було зізнання Джона Штрауса у гомосексуальності.

Чоловік настільки поважав акторку, що запропонував їй так званий "відкритий" шлюб. Проте Шарлотта відмовилась від цього, залишивши теплі дружні стосунки з екс-чоловіком та його партнером.

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Хвороба

Як відомо, батьки, дядько та старша сестра Шарлотти Рей померли від раку. Тому зірка регулярно обстежувалась, розуміючи, що недуга у їхній родині є спадковою. У 2010 році під час чергової консультації в шпиталі акторці діагностували рак підшлункової залози. 6 місяців хіміотерапії вилікували знаменитість, а медики заявили, що недугу виявили на ранній стадії.

Однак вже у 2017 році рак повернувся. Шарлотта Рей впродовж року боролась із захворюванням, однак саме воно, за припущенням ЗМІ, стало причиною смерті акторки.

Допис, поширений Celebrity Deaths (@celebritiesdeaths) 5 Сер 2018 р. о 10:27 PDT

Талановита та життєрадісна, усміхнена та працьовита – такою американці запам'ятають легендарну акторку Шарлотту Рей. І хоч зрка не отримала нагород за свою творчість, вона здобула значно більше – любов публіки та визнання.